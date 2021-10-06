شكرا لقرائتكم خبر عن «منها التدخين وكاميرات المراقبة».. مخالفات النقل التعليمي وطريقة الإبلاغ عنها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: دعت وزارة النقل، اليوم الأربعاء للإبلاغ عن مخالفات النقل التعليمي عبر تطبيق «938» ، تحت شعار “كن شريكاً في التغيير” . وأوضحت الوزارة أن مخالفات النقل التعليمي تتمثل في : – التدخين داخل الحافلة. – عدم عمل نظام التكييف داخل الحافلة. – عدم وجود متطلبات السلامة داخل الحافلة . – أن تحوي الحافلة ما يمكن أن يشكل خطراً على حياة الطلاب . – ألا يكون هناك كاميرا مراقبة بالحافلة لتسجيل الرحلة أو شاشة للمعلومات.

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