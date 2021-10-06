كيف ضبطت السلطات المصرية المخدرات في الشوكولاتة؟

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت المصلحة في بيان صحفي إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب الطائرة الفرنسية القادمة من باريس، تم استيقاف راكب أجنبي من أصل عربي لحظة محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

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وعند سؤاله عما إذا كان يحمل معه بضائع تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية، فأجاب بالنفي، بحسب صحيفة "الوطن"، اليوم الأربعاء.

وبتمرير حقائب الراكب على جهاز الفحص لاحظ موظف المصلحة وجود كثافات عضوية داخل حقائبه.

وبتفتيش حقائبه تبين وجود 4 أكياس صغيرة بداخلها نبات الماريجوانا بوزن 15 جراما تقريبا، وواحد بار شيكولاتة به مخدر الماريجوانا وواحد جهاز سيجارة إلكترونية به زيت من نفس المادة المخدرة.

كما عثر في حقيبته على برطمان بداخله 12 من بذور الماريجوانا وعلبتا عدسات بداخلهما نبات المشروم المخدر وكيس بداخله مادة THC المخدرة وأخيرا مطحنة خاصة بالمخدرات.