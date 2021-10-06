قوات الأمن التونسية تداهم مقر قناة الزيتونة

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت قناة "الزيتونة" إن قوات الأمن، معززة بأعضاء من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، اقتحمت مقر واستوديوهات قناة الزيتونة وشرعت في حجز التجهيزات.

وفي وقت سابق، كشف محام تونسي أن الشرطة ألقت القبض، يوم الأحد الماضي، على نائب في البرلمان ومذيع تلفزيوني معارضين للرئيس قيس سعيد.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المحامي سمير بن عمر أن القضاء العسكري أمر بتوقيفهما بتهمة "التآمر على أمن الدولة وإهانة الجيش".

وانتقد عبد اللطيف العلوي، عضو البرلمان عن ائتلاف "الكرامة" الديني المحافظ، خلال برنامج على قناة "الزيتونة" التلفزيونية، وعامر عياد المذيع بالقناة، سعيد بشدة ووصفاه بالخائن.

يذكر أنه، في يوليو/ حزيران الماضي قرر الرئيس التونسي تعليق عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه، وتولى السلطة التنفيذية، فيما أعلن في سبتمبر/ أيلول الماضي أنه سوف يتجاهل غالبية بنود الدستور، ويحكم بمرسوم لمدة "إجراءات استثنائية" بلا نهاية محددة.