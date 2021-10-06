رئيس الوزراء الأردني: تعزيز التعاون المشترك خدمة لمصالح الأردن وسورية ولبنان

دبي - محمود عبدالرازق - أكد الخصاونة أثناء اجتماعه مع وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل ووزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض، عن استعداد الأردن لتقديم الدعم اللازم للبنان، بحسب ما ذكرت وكالة "بترا" الأردنية.

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وبحث الأطراف الثلاثة أثناء الاجتماع الخطوات العملية التي يتم اتخاذها على الأرض لتسريع إيصال الغاز المصري والكهرباء إلى لبنان عبر الأردن وسوريا لمواجهة تحديات الطاقة التي يمر بها لبنان.

وعقد في وقت سابق اليوم في وزارة الطاقة والثرورة المعدنية الأردنية اجتماع بين وزراء الطاقة للدول الثلاثة تم خلاله الاتفاق على خطة عمل وجدول زمني لإعادة تشغيل خطوط الربط الكهربائية القائمة بين شبكات الدول الثلاث.

قالت وزيرة الطاقة الأردنية هالة زواتي، إن اجتماع عمان مع وزير الكهرباء السوري ووزير الطاقة اللبناني يهدف إلى وضع خطة عمل وبرنامج زمني لتزويد لبنان بالكهرباء الأردنية عبر سوريا.

ويعيش لبنان منذ إبريل الماضي نقصا حادا في الوقود المخصص لمعامل انتاج الطاقة مما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي لمدة 20 ساعة يوميا نتيجة شح النقد الأجنبي لدى مصرف لبنان المركزي وعجزه عن الاستمرار في تزويد الموردين بالدولار.