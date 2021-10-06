شكرا لقرائتكم خبر عن قيس سعيد مهنئا الرئيس السيسى بذكرى أكتوبر: ستظل راسخة فى عقول الأجيال القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الرئيس التونسي قيس سعيد، رسالة تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر المجيدة، مشيرا له أن ملحمة العبور تمثل صفحة مشرقة من التضحية والنضال من أجل الدفاع عن الأرض وعن قيم الحرية والكرامة.

وأكد الرئيس التونسي أن هذه الذكرى ستظل راسخة في عقول وقلوب الأجيال القادمة.

وقد وجه عدد من ملوك ورؤساء الدول العربية وممثلى بعثاتها الدبلوماسية بمصر برقيات التهنئة لمصر قيادة وشعبا بهذه المناسبة الجليلة .

من جانبه قال الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذه المناسبة: "نحتفل اليوم معا بالذكرى الـ48 لنصر أكتوبر.. يوم العزة والكرامة.. يوم النصر الذي سيظل خالدًا في تاريخ أمتنا.. يوم البطولات والأمجاد التي صنعها رجال القوات المسلحة بدمائهم الذكية في ملحمة عسكرية أبهرت العالم، ودونت سطورها بأحرف من من امتد شعاها للإنسانية جمعًا ليعكس إرادة المصريين في استعادة حقوقهم وتمسكهم بسيادة الوطن وأرضه وكرامته".

وأضاف خلال كلمته بالندوة التثقيفية "حرب أكتوبر.. العبور الي المستقبل" بمناسبة احتفالات القوات المسلحة بنصر أكتوبر المجيد: "ستبقى حرب أكتوبر، نقطة تحول في تاريخنا المعاصر ورمزا لشموخ مصر وعزتها وصلابتها".

وقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحية تقدير واعتزاز لكل رجال القوات المسلحة لشجاعتهم وتضحياتهم، كما وجه الرئيس السيسي التحية للشهداء الأبرار الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن.

كما وجه الرئيس التحية للشعب المصري الذى كان لصموده ووعيه ولمساندته قواته المسلحة في أصعب وأدق الأوقات العامل الحاسم الذى صنع هذا النصر المجيد".