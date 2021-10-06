شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان العراقى يؤكد ضرورة المشاركة الواسعة فى الانتخابات المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، ضرورة المشاركة الواسعة لجميع أبناء الشعب العراقي في الانتخابات النيابية المقبلة.

وقال الحلبوسي في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أوردتها قناة السومرية نيوز العراقية اليوم الأربعاء، "الانتخابات مبكرة لأنه اختيار العراقيين، شكرًا لشعبنا العظيم الذي أكد حضارته بخياراته الواعية وإصراره على مواجهة التحديات، وشكرًا لأعضاء مجلس النواب على ما قدموها خلال مدة مسؤوليته".

وأضاف "غدًا تنتهي الدورة النيابية الرابعة، وسيختار الشعب من يمثله في العاشر من أكتوبر الجاري؛ للبدء مجددًا بمرحلة واعدة، وأملنا بمشاركة واسعة في العرس الانتخابي تنسجم مع ضرورات المستقبل الذي يرتجيه العراقيون".