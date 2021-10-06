ألماني وأمريكي يحصدان نوبل الكيمياء 2021

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

مُنحَت جائزة نوبل للكيمياء 2021، الأربعاء، للألماني بنيامين ليست والأمريكي ديفيد ماكميلان.



وأعلنت الأكاديمية السويدية الملكية للعلوم، أن الجائزة منحت لابتكارهما أداة جديدة لبناء الجزيئات أتاحت جعل الكيمياء "خضراء" وتحسين البحوث الصيدلانية.

وقالت اللجنة القائمة على هذه الجائزة في ستوكهولم، إن ليست وماكميلان حصلا على الجائزة عن إنجازهما المتمثل في "تطوير التحفيز العضوي غير المتماثل" ،