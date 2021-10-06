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ألماني وأمريكي يحصدان نوبل الكيمياء 2021

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 أكتوبر 2021

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مُنحَت جائزة نوبل للكيمياء 2021، الأربعاء، للألماني بنيامين ليست والأمريكي ديفيد ماكميلان.

 

وأعلنت الأكاديمية السويدية الملكية للعلوم، أن الجائزة منحت لابتكارهما أداة جديدة لبناء الجزيئات أتاحت جعل الكيمياء "خضراء" وتحسين البحوث الصيدلانية.

 

وقالت اللجنة القائمة على هذه الجائزة في ستوكهولم، إن ليست وماكميلان حصلا على الجائزة عن إنجازهما المتمثل في "تطوير التحفيز العضوي غير المتماثل" ،

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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