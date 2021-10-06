القبائل العربية تتصدى لمسلحين موالين للجيش الأمريكي حاولوا سرقة محطة كهرباء شرقي سوريا

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت مصادر حكومية سورية لوكالة "سبوتنيك" أن المئات من أبناء القبائل العربية تظاهروا، ليل الثلاثاء- الأربعاء (6 تشرين الأول/ أكتوبر)، وتصدوا لمحاولة قوة عسكرية كبيرة من تنظيم "قسد" الموالي للجيش الأمريكي، وللمرة الثانية، سرقة محطة تحويل للكهرباء ونقلها إلى مواقع تابعة للاحتلال الأمريكي.

وتابعت المصادر أن سكان بلدة (تل براك) والقرى المحيطة بها شمال شرق مدينة الحسكة، منعوا قوة عسكرية تابعة لتنظيم مؤلفة من 14 عربة ترافقها شاحنات كبيرة، حاولت نقل معدات ومستلزمات من محطة تحويل كهرباء (نص تل) المغذية للبلدة والقرى المجاورة لها بالتيار الكهربائي.

وبينت المصادر أن محطة تحويل كهرباء (نص تل 66/20 ك.ف) تعتبر محطة ربط كهربائي بين مدينتي الحسكة والقامشلي، وهي مسؤولة عن تغذية منطقة (تل براك) والقرى المحيطة بها بالتيار الكهربائي، متهمة تنظيم "قسد" الموالي للجيش الأمريكي، بمحاولة سرقة المحولة ومعداتها التي تبلغ قيمتها ملايين الليرات السورية، ونقلها لمواقع يحتلها الجيش الأمريكي بالقرب من حقول نفط الحسكة ببلدة الرميلان شمالي شرقي المحافظة.

وأوضحت المصادر أن سكان المنطقة من أبناء القبائل العربية نجحوا للمرة الثانية، بالتصدي للمسلحين الموالين للجيش الأمريكي ومنعهم من سرقة المحطة الكهربائية، ومنعهم من نقلها وسرقتها، تماما كما فعلوا قبل ذلك حين منعوا الجماعات المسلحة الأخرى من سرقتها خلال السنوات الماضية التي سبقت سيطرة تنظيم "قسد" على المنطقة.

وطالبت المصادر المنظمات والجهات الدولية بضرورة التدخل لمنع استنزاف وسرقة مقدرات الشعب السوري في منطقة الجزيرة السورية.