السيسي يكشف اسم قائد كتيبته في الجيش.. "عمر العين ما ترتفع عن الحاجب"

دبي - محمود عبدالرازق - وشارك السيسي اليوم الأربعاء في الندوة التثقيفية "العبور إلى المستقبل" بمناسبة احتفالات القوات المسلحة بنصر أكتوبر 1973، والتي حضرها اللواء سمير فرج مدير الشؤون المعنوية الأسبق، في الجيش المصري، بحسب موقع "اليوم السابع".

وأثناء كلمته قدم السيسى التحية إلى فرج، وقال "كتير ميعرفوش الكلام ده وكتير من الجيش ميعرفوش الكلام ده.. اللواء سمير فرج كان قائد كتيبتي.. واسمح لي يا فندم أني أتكلم.. عمره ما ذكر ده في أي لقاء تليفزيوني".

وتابع السيسي: "هذا الأمر أقدره لأنى مش رافضه.. دائما في الجيش للوحدة قائد.. لو القائد جاي يدير الوحدة قائد عظيم الوحدة تكون عظيمة والعكس صحيح".

وقال السيسي: "كنت في الوقت ده ملازم أول.. والمقدم سمير فرج جاي يمسك الكتيبة.. القدرة العلمية للواء سمير معروفة جدا والسمعة الطيبة عنه.. وكان راجع من كلية القادة والأركان في بريطانيا.. المناظرة اللي تمت بين اللواء دكتور سمير فرج والرئيس شارون بعد حرب أكتوبر.. ولما روحت الكلية دي كانت المناظرة دي أشهر حاجة".

وأضاف: "دي السمعة للمقدم سمير فرج.. طب أنا اتعلمت إيه منه؟.. اتعلمت منه حل المشاكل.. في كل وحدة في الجيش فيه مشاكل.. خدنا ضابط استطلاع وأمن الكتيبة بعد أسبوع.. فوجئت أن كل المشاكل الموجودة في الكتيبة حلها".

وتابع السيسي حديثه عن اللواء سمير فرج: "له تاريخ في إيجاد حلول للمشاكل.. كل مشكلة وليها حل بهدوء ويسر وفكر.. اتعلمت منه ده.. وكان لى حظ أني خدمت وهو رئيس أركان الفرقة 33.. أوجه كل التحية والتقدير يا فندم.. مكنش ممكن أعدي ومجتش الفرصة قبل كده أني اشوف سيادتك".

ونقل موقع "أخبار اليوم" أن اللواء سمير فرج رد على كلام السيسي: "أنا بفتخر إني كنت مع حضرتك في الكتيبة في يوم من الأيام"، ليرد السيسي: "لا أنا اللى كنت مع حضرتك..عمر العين ما ترتفع عن الحاجب".

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