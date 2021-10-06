محمد بن زايد يلتقي وزير خارجية قطر لأول مرة منذ المصالحة الخليجية

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت "وكالة الأنباء الإماراتية- وام"، إن "صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة استقل الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة".

وأضافت الوكالة أن "الشيخ محمد بن زايد بحث مع الشيخ محمد بن عبدالرحمن، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ، العلاقات الأخوية و سبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين".

وكان أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، استقبل وفدا إماراتيا، برئاسة مستشار الأمن الوطني بالإمارات، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان.

وقال "وكالة الأنباء الإماراتية"، إن "الجانبين بحثا خلال اللقاء العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والمشاريع الاستثمارية الحيوية، التي تخدم عملية البناء والتنمية والتقدم وتحقق المصالح المشتركة للبلدين".

فيما قال المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أنور قرقاش، إن زيارة طحنون بن زايد إلى الدوحة ولقاءه أمير قطر تنطلق من واقع أن المصير واحد والنجاح مشترك".

واتفقت السعودية والإمارات ومصر والبحرين اتفقت في يناير/ كانون الثاني الماضي على إنهاء المقاطعة التي فُرضت في منتصف عام 2017، واستعادة العلاقات السياسية والتجارية وروابط السفر مع الدوحة.