وزيرة الطاقة الأردنية: العمل على وضع خطة لتزويد لبنان بالكهرباء الأردنية عبر سوريا

دبي - محمود عبدالرازق - ذكرت وزيرة الطاقة الأردنية عبر حسابها على تويتر إن "اجتماع عمان مع وزير الكهرباء السوري غسان الزامل وزير الطاقة اللبناني وليد فياض يهدف لوضع خطة عمل واضحة محددة وبرنامج زمني لتزويد لبنان بالكهرباء الأردنية عبر الشبكة الكهربائية السورية".

​وأضافت الوزيرة أن "هذا الاجتماع يهدف إلى إعادة تشغيل خطوط الربط الكهربائية القائمة بين الشبكات في الأردن وسوريا ولبنان لمساعدة اللبنانيين لسد جزء من احتياجاتهم من الكهرباء.

وأشارت زواتي إلى أن تزويد لبنان بالكهرباء من الشبكة الأردنية يأتي تنفيذا لتوجيهات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لمساعدة اللبنانيين في تجاوز العقبات التي يواجهونها في قطاع الطاقة.

ويعيش لبنان منذ إبريل الماضي نقصا حادا في الوقود المخصص لمعامل انتاج الطاقة مما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي لمدة 20 ساعة يوميا نتيجة شح النقد الأجنبي لدى مصرف لبنان المركزي وعجزه عن الاستمرار في تزويد الموردين بالدولار.