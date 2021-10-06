شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير عالي الخطورة من «الأمن السيبراني» بشأن ثغرات في متصفح «فايرفوكس» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم الأربعاء، تحذيراً عالي الخطورة من ثغرة خطيرة في متصفح Firefox.

وأصدرت Mozilla عدّة تحديثات لمعالجة عدد من الثغرات في متصفح Firefox، حيث أوصى المركز بتحديث المتصفح إلى نسخة 93 Firefox .

وأوضح المركز، أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرات لتنفيذ برمجيات خبيثة، حيث يلاحظ المستخدم إغلاقه بشكل مفاجئ.