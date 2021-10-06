شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير عالي الخطورة من «الأمن السيبراني» بشأن ثغرات في متصفح «فايرفوكس» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم الأربعاء، تحذيراً عالي الخطورة من ثغرة خطيرة في متصفح Firefox.
وأصدرت Mozilla عدّة تحديثات لمعالجة عدد من الثغرات في متصفح Firefox، حيث أوصى المركز بتحديث المتصفح إلى نسخة 93 Firefox .
وأوضح المركز، أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرات لتنفيذ برمجيات خبيثة، حيث يلاحظ المستخدم إغلاقه بشكل مفاجئ.
كانت هذه تفاصيل خبر تحذير عالي الخطورة من «الأمن السيبراني» بشأن ثغرات في متصفح «فايرفوكس» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.