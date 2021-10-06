شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شركة أبل تحدد موعد حجز Apple Watch 7 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

تستعد شركة أبل لفتح باب الحجز لساعتها الجديدة Apple Watch Series 7 ،والتي ظهرت ضمن إصدارات الشركة خلال مؤتمرها السنوي مؤخرا.



ووفق موقع "ناين تو فايف ماك" المختص بأخبار أبل، الساعة ستكون متاحة للحجز المسبق عبر متجر أبل الإلكتروني بداية من بعد غد الجمعة.

لكن أبل ستوفر كمية محدودة فقط للحجز المسبق من الساعة على أن تكون متاحة بكميات أكبر فور طرحها رسميا للبيع عبر متاجرها العامة بداية من 15 أكتوبر الجاري.

وبحسب أحد الخبراء التقنيين، Jon Prosser، بدأ الإنتاج لـ Apple Watch Series 7 منذ أقل من شهر، ما يعني أنه لن يكون هناك العديد من الوحدات المتاحة للشحن الفوري الأسبوع المقبل.

وأعلنت شركة أبل الأمريكية الشهر الماضي خلال مؤتمرها السنوي 2021 عن ساعة أبل 7 الذكية Apple Watch Series الجديدة.

وقالت الشركة إن ساعة Apple Watch Series 7 ستطرح بنهاية الخريف وبتكلفة تبدأ من 399 دولارا في خمسة ألوان مختلفة.

وتتمتع الساعة بمجموعة استثنائية من القدرات ونكشف عنها فيما يلي:

تتميز بزيادة حجم الشاشة مقارنةً بالأجيال القديمة وفقا لـaitnews وقد تمكنت أبل من فعل ذلك عبر تصغير حجم الحواف السوداء غير المستخدمة ما زاد حجم الشاشة ليصبح 41 أو 45 مم.

اعتمدت أبل على زجاج جديد لتغطية واجهة الساعة و حوافها ليصبح مقاوما للخدوش والكسور بنسبة كبيرة.

تسمح الشاشة الأكبر بزيادة حجم الأيقونات والواجهة الخاصة بالساعة.

تمت إضافة لوحة مفاتيح كاملة في واجهة الساعة ما يتيح استخدامها بسهولة للرد على الرسائل وغيرها.

تضمنت التطويرات خفض وقت شحن الساعة مع شحن MagSafe.

تضمنت الساعة الجديدة تطويرات برمجية على النظام.

رغم ما تميزت به من ميزات استثنائية، كان بساعة أبل الجديدة بعض العيوب التي رصدها المطورين لا يمكن تغافلها وتشمل:

قررت أبل عدم تغيير تصميم ساعة Apple Watch Series 7 بشكل كبير مقارنةً بالأجيال السابقة.

لم تعلن أبل عن الشريحة التي تستخدمها الساعة في الجيل السابع لها، لذلك يتوقع الجميع أن تكون شريحة الجيل السادس نفسها.

إذا صحت التوقعات وكانت أبل تستخدم معالج الجيل السادس في ساعة أبل 7، فهذا يعني أن الفروق بين الساعتين أصبحت أقل.

حجم الشاشة الأكبر قد يتسبب في مشكلة عند شراء الملحقات وأحزمة الساعة لأنك تحتاج لشراء أحزمة مخصصة للجيل السابع بدلًا من استخدام أحزمة الأجيال السابقة.

عدم تطوير معالج الساعة يعني أن أبل لن تكون قادرة على استثناء الجيل السادس من خط التحديثات قريبًا، لذلك تحصل على التحديثات نفسها بين الجيل السادس والسابع معًا.

إن كنت تبحث عن أفضل قيمة مقابل سعر في شراء ساعة أبل Apple Watch Series 7، فإنك تستطيع شراء الجيل السادس من الساعة.