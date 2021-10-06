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ظهور نادر للأميرة منى الصلح والدة الأمير الوليد بن طلال... فيديو

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دبي - محمود عبدالرازق - ووفقا للفيديو، الذي يعود لعام 2019، ظهرت الأميرة منى الصلح جالسة على كرسي وبجوارها ابنها الأمير الوليد بن طلال في إحدى الحفلات الاجتماعية.

وكان يتواجد في المقطع أيضاً مع الأميرة منى الصلح ابنة أول رئيس وزراء لبناني بعد الاستقلال، رياض الصلح، شقيقتها لمياء، أرملة الأمير المغربي الراحل مولاي عبد الله، حسب وسائل إعلام سعودية.

جدير بالذكر أن الوليد بن طلال هو مؤسس شركة المملكة القابضة وأحد أعضاء مجلس إدارتها وأحد أغنى رجال العالم حسب مجلة "فوربس"، وينشط الأمير السعودي في قطاعات استثمارية متباينة تتقدمها الفنادق العالمية، كما ينشط في قطاع الإعلام إذ يمتلك شركة "روتانا" للإنتاج الفني بالإضافة لقناة الرسالة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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