شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط قائد مركبة متهور يلاحق سيارة أخرى بسرعة جنونية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تفاعلت الإدارة العامة للمرور، مع مقطع فيديو أظهر سائق مركبة متهور، يلاحق مركبة آخرى ويسير بسرعة جنونية.
و أكدت الإدارة العامة للمرور على أنه تم ضبط قائد المركبة، حيث كاد أن يتسبب في حادث على طريق الدائري الشمالي.
وأشارت إلى أنه تمت إحالة السائق للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.
يأتي ذلك بعد بلاغ قدمه أحد الأشخاص للمرور عبر حسابه بتويتر، عن شخص يقود بطريقة متهورة ويلاحق إحدى السيارات، فيما أرفق البلاغ بفيديو للواقعة.
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