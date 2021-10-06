بعد "العطل" التاريخي.. سهم فيسبوك يتعافى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

تعافى سهم شركة فيسبوك ،بعد انهيار حاد الإثنين، عقب العطل الذي أصاب أشهر مواقع التةاصل الاجتماعي.



وفي ختام جلسة الثلاثاء، صعد السهم مسجلا 332.96 دولار مقابل 322.4 دولار في تعاملات اللإثنين.

وتراجعت أسهم "فيسبوك" مساء الإثنين 5.5% بعد تعطل خدمات الموقع مع تطبيقي "أنستقرام"، و"واتساب".

والإثنين، توقفت خدمات فيسبوك عن العمل نهائيا لمدة قارب من 7 ساعات، في أطول عطل تشهده هذه المنصات كافة منذ تأسيس فيسبوك عام 2004.

وقال موقع "داون ديتيكتور" المتتبع لأعطال منصات التواصل الاجتماعي، إن عطل هذه المنصات لهذه الفترة الزمنية لم يسبق وأن حصل في تاريخ مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للعملاق فيسبوك.

كان سعر السهم سجل في بداية تعاملات الإثنين، نحو 344 دولارا، قبل أن يهبط إلى 322.4 دولارا، وسط توقعات بعودة السهم إلى قيمته الطبيعية، بحلول نهاية تعاملات الأسبوع المقبل.

وسعر السهم المسجل في تعاملات الإثنين (يوم السكتة الرقمية) للمنصات الأربع الشهيرة، يعتبر الأدنى منذ تداولات نهاية مايو/أيار الماضي، بينما سجل السهم مطلع سبتمبر/أيلول الماضي أعلى سعر في تاريخه، عند 384 دولارا.

والإثنين الماضي، انخفض سهم شركة فيسبوك بنحو 5%، حيث انخفضت القيمة الرأسمالية للشركة لنحو 920 مليار دولار بعدما، بلغت 976 مليار عند الإغلاق للأسبوع الفائت.

بينما في ختام جلسة أمس الثلاثاء، بلغت القيمة السوقية لشركة فيسبوك نحو 938.76 مليار دولار أمريكي.

وتراجعت الثروة الشخصية لمارك زوكربيرج مؤسس فيسبوك 7 مليارات دولار بعد تعطل المنصة الشهيرة ما أدى إلى تراجعه قليلا على قائمة أغنى أغنياء العالم، بعدما أبلغت مديرة إنتاج سابقة بموقع فيسبوك عن مخالفات وبعد تعطل بعض تطبيقات ومنتجات الشركة.