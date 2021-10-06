فيسبوك: العطل الذي أصاب الشركة من غير المحتمل أن يكون بفعل هجمات إلكترونية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 أكتوبر 2021

الخليج 365 - متابعات

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية بأن شركة "فيسبوك" قالت إنه من غير المحتمل أن يكون العطل الذي أصاب منصاتها بفعل هجمات إلكترونية.



وتواجه منصات "فيسبوك" و"واتس آب" و"إنستغرام" للتواصل الاجتماعي منذ مساء الاثنين عطلا كبيرا أسفر عن تعليق عمها على نطاق عالمي ويستمر منذ عدة ساعات.

وأوضحت شركة "فيسبوك" في تغريدة على "تويتر": "نحن على علم بأن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا. نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، ونأسف لأي إزعاج".

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن بعض موظفي "فيسبوك" عجزوا عن دخول مكاتبهم بسبب تعطل الأنظمة الأمنية الإلكترونية لفتح الأبواب.

وكتبت شيرا فرينكل، مراسلة صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية على"تويتر": "اتصلت بشخص يعمل في "فيسبوك"، تحدث عن موظفين عاجزين عن دخول المكاتب هذا الصباح لكي يبدأوا بتقييم أبعاد العطل لأن بطاقات دخولهم لم تعمل لفتح الأبواب".

وتراجعت أسهم "فيسبوك" بواقع 5.5% بعد تعطل خدمات الموقع ومنصتي "إنستغرام" و"واتساب"، حيث انخفض سهم "فيسبوك" إلى مستوى 323.56 دولارا، بعد خسارة 19.5 دولارا.

وتزامنا مع ذلك وردت بلاغات كثيرة عن مشاكل في الدخول إلى منصات "تويتر" و"تيك توك" و"تلغرام" وموقعي "غوغل" و"أمازون".