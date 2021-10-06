الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 19 فلسطينيا فى حملة مداهمات واسعة بالضفة الغربية

القاهرة - سامية سيد - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واسعة اعتقلت خلالها 19 فلسطينيًا من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن الاحتلال اعتقل 10 فلسطينيين في القدس المحتلة، وفي نابلس شمالي رام الله والبيرة.. اعتقلت قوات الاحتلال شابين بعد أن داهمت منزليهما في البلدة، وفتشتهما.

واعتقلت قوات الاحتلال في محافظة بيت لحم جنوبًا شخصين من مدينة بيت ساحور، وفتى يبلغ من العمر (16 عاما) من بلدة بيت فجار، وفي الخليل جنوب الضفة الغربية اعتقلت قوات الاحتلال أربعة فلسطينيين.