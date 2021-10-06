شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن المغربى يفكك خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش فى مدينة طنجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الأجهزة الأمنية في المغرب، الأربعاء، عن تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش الإرهابى فى مدينة طنجة شمال البلاد.

وأشارت وسائل إعلام مغربية إلى أن الخلية التي تم تفكيكها كانت تضم 5 عناصر، وهي تابعة لتنظيم "داعش".

وحسبما ذكرت وسائل الإعلام المغربية، فإن العملية الأمنية تمت بإشراف المكتب المركزي للأبحاث القضائية، وعناصر من القوات الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

وتم إلقاء القبض على أربعة أفراد بحي بني مكادة والعنصر الخامس على مستوى طريق شراقة في ضاحية المدينة.