شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 3.6 درجات تضرب محافظة ديالى العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضربت هزة أرضية بلغت قوتها 3.6 درجات على مقياس ريختر محافظة ديالى شمال شرق العاصمة العراقية بغداد.

وأفادت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية -في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية، اليوم الأربعاء- بأن مركز الهزة الأرضية يبعد 15 كم جنوب شرق مدينة مندلي التابعة لمحافظة ديالى، مشيرةً إلى عدم وقوع خسائر أو أضرار نتيجة الهزة الأرضية حتى الآن.

ودعت الهيئة إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الشائعات والأخبار الكاذبة.