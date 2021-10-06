أول سفير قطري في السعودية منذ 2017 يسلم أوراقه إلى الملك سلمان... صورة

دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت الوزارة القطرية، صورة لتسليم، بندر بن محمد العطية، أوراق اعتماده للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز عبر تقنية الاتصال المرئي، مؤكدة أن السفير القطري نقل تحيات أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، إلى العاهل السعودي، والتمنيات بموفور الصحة والعافية، ولحكومة وشعب المملكة بدوام التقدم والازدهار.

من جانبه، حمل الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، السفير الجديد، تحياته إلى أمير قطر، متمنيا له موفور الصحة والسعادة، ولدولة قطر استمرار التقدم والازدهار.

​وأصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في أغسطس/ آب الماضي، مرسوماً أميريا بتعيين بندر محمد العطية سفيرا مفوضا فوق العادة في المملكة العربية السعودية ليكون أول سفير للدوحة في الرياض منذ 2017.

وكانت السعودية والإمارات ومصر والبحرين قد اتفقت في يناير/كانون الثاني على إنهاء المقاطعة التي فُرضت في منتصف عام 2017، واستعادة العلاقات السياسية والتجارية وروابط السفر مع الدوحة.

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