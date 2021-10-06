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الجيش العراقي يقتل 3 إرهابيين ويبحث عن آخرين

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دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت وكالة الأنباء العراقية "واع" بأن فرقة المشاة السادسة عشرة في الجيش العراقي، تمكنت، اليوم الأربعاء، من قتل ثلاثة إرهابيين بمنطقة حمام العليل، في محافظة نينوى.

© REUTERS / Wissm Al-Okili

ونقلت الوكالة عن مراسلها أن "قوة من فرقة المشاة السادسة عشرة وبناء على معلومات استخباراتية دقيقة تمكنت من قتل ثلاث إرهابيين بعد رصد تحركاتهم من خلال الكاميرات الحرارية في منطقة حمام العليل مقالع العريج".

ولفت إلى أن "الإرهابيين كانوا موجودين داخل مضافة تابعة لهم في المقالع".

وأكدت الوكالة على أن القوة الأمنية مستمرة في البحث والتفتيش عن عناصر أخرى يتوقع وجودها في المنطقة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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