الجيش العراقي يقتل 3 إرهابيين ويبحث عن آخرين

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت وكالة الأنباء العراقية "واع" بأن فرقة المشاة السادسة عشرة في الجيش العراقي، تمكنت، اليوم الأربعاء، من قتل ثلاثة إرهابيين بمنطقة حمام العليل، في محافظة نينوى.

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ونقلت الوكالة عن مراسلها أن "قوة من فرقة المشاة السادسة عشرة وبناء على معلومات استخباراتية دقيقة تمكنت من قتل ثلاث إرهابيين بعد رصد تحركاتهم من خلال الكاميرات الحرارية في منطقة حمام العليل مقالع العريج".

ولفت إلى أن "الإرهابيين كانوا موجودين داخل مضافة تابعة لهم في المقالع".

وأكدت الوكالة على أن القوة الأمنية مستمرة في البحث والتفتيش عن عناصر أخرى يتوقع وجودها في المنطقة.