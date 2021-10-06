شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. هطول أمطار مع تدنٍ في الرؤية بالسعودية وغائم جزئياً بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت توقعات مراكز الأرصاد الجوية في دول الخليج، بخصوص طقس اليوم الأربعاء، حيث يتوقع هطول أمطار رعدية، أما الإمارات فيكون غائما جزئيا ومغبرا أحيانا، وإلى التفاصيل:

السعودية

قال مركز الأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية، إنه يتوقع هطول أمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة قد تصل سرعتها الى أكثر من55 كم/ساعة تؤدي الى تدني من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية، وكذلك يتوقع هطول أمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على منطقتي جازان وعسير تمتد إلى مرتفعات الباحة ومكة المكرمة.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غائما جزئيا ومغبرا أحيانا، وتظهر بعض السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر، ورطبا ليلاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس اليوم في مملكة البحرين سيكون ضباب خفيف في بعض المناطق خلال الصباح ويتحول إلى حسن بوجه عام خلال النهار.

الرياح ستكون شمالية غربية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد وتصل من 10 إلى 15 عقدة أحياناً خلال النهار.