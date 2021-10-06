شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات الطقس.. أمطار رعدية وغبار يحد من الرؤية وأجواء حارة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار فرصة هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران (خرخير، شرورة)، ومناطق (جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة) .

حالة البحر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية الى شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة تصل إلى 45كم/ساعة على الجزء الأوسط، وارتفاع الموج من من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الأوسط.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج .

توقعات الحصيني

وتوقع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أجواء حارة نسبياً نهاراً لطيفة فجراً على معظم المناطق، كما توقع هطول أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مكة والباحة وعسير وجازان والربع الخالي واليمن خاصة المرتفعات، ورياح متوسطة السرعة بين القصيم وحائل و أجزاء من وسط وجنوب الغربية.

درجات الحرارة