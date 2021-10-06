فيسبوك تؤكد أن خلل في الصيانة سبب انقطاع الخدمة لست ساعات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

قالت فيسبوك أمس الثلاثاء إن الصيانة الدورية لشبكة الشركة، التي تربط مراكز البيانات الخاصة بها، أدت إلى انهيار نظامها العالمي لأكثر من ست ساعات أول أمس الاثنين.



وقالت شركة داون ديتيكتور لمراقبة الإنترنت إن هذا كان أكبر انقطاع ترصده على الإطلاق. وحال دون وصول مليارات من مستخدمي فيسبوك وإنستغرام وواتساب إلى هذه التطبيقات، مما زاد حدة تدقيق على مدى أسابيع في عمل الشركة التي تُقدر قيمتها بتريليون دولار.

وفي جلسة بمجلس الشيوخ الأمريكي أمس الثلاثاء، اتهمت موظف سابقة، تحولت إلى مبلغة عن مخالفات، فيسبوك بإعطاء الأولوية للأرباح على حساب سلامة الناس، وهو ما تنفيه الشركة.

وأوضح سانتوش جاناردان، نائب رئيس قطاع الهندسة في فيسبوك، في منشور أن مهندسي الشركة أصدروا أمرا تسبب دون قصد في فصل مراكز بيانات فيسبوك عن بقية العالم.

وفي الوقت الذي فقد المستخدمون القدرة على الوصول إلى أحد أكثر تطبيقات المراسلة انتشارا في العالم، نظرا لأن عدد مستخدمي واتساب يزيد على ملياري شخص، أصبح هناك مانع أيضا يحول دون وصول الموظفين للأدوات الداخلية.

وقالت فيسبوك إن الانقطاع أدى إلى تعطل الأدوات التي يستخدمها المهندسون عادة للنظر في الأعطال وإصلاحها، الأمر الذي جعل المهمة أكثر صعوبة.