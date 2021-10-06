بالارقام.. مصر تسجل ارتفاعا مستمرا للإصابات اليومية بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء الثلاثاء، تسجيل 778 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19"، في ارتفاع مستمر لمؤشر الحالات اليومية، إضافة إلى رصد 39 وفاة.



وأفاد المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 778، مقارنة مع 771 الاثنين، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 308347.

وذكر مجاهد أن وزارة الصحة رصدت خلال اليوم الماضي 39 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، بعد أن تم رصد 33 الاثنين، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى 17508 أشخاص.

كما أفاد مجاهد بخروج 893 شخصا من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، ليبلغ عدد المتعافين 260540 شخصا.

وتشهد مصر منذ أغسطس ارتفاعا جديدا للإصابات بفيروس كورونا بينما توقعت السلطات الصحية استمرار هذه الزيادة مع اقتراب الموجة الرابعة من الجائحة.