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عاجل.. هزة أرضية بقوة 4.05 درجة في تونس

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت محطات رصد الزلازل في تونس عن تسجيل هزة أرضية بقوة 4.05 درجة على مقياس ريختر، مساء الثلاثاء، غرب البلاد.

 

وأفادت المحطات بأن الهزة حصلت تحديداً شرق مدينة نفزة التابعة لولاية باجة شمال غرب تونس.

 

وشعر أغلب سكان باجة والمناطق القريبة منها بقوة الهزة.

 

ولم تعلن السلطات المحلية عن أي إصابات في صفوف السكان أو خسائر في المباني.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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