شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مادة خطرة في الشامبو تسبب تساقط الشعر.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

يعاني الكثيرون من مشكلة تساقط الشعر، إلا أن المفارقة في العديد من أنواع الشامبو المستخدمة قد تكون هي السبب الرئيس وراء الحالة لاحتوائها على مكون خطر.



ويوصي خبراء التجميل بضرورة تحري الدقة عند شراء منتجات العناية الشخصية، ولاسيما الشامبو وتجنب شرائه إن كان يحتوي على مادة خطرة تتسبب في تساقط الشعر ومشاكل في الجلد.

تقول الدكتورة ديبورا لي، من صيدلية دكتور فوكس على الإنترنت، إن هذه المادة الخطرة تعرف بـ "ميثيل إيزوثيازولينون" (MIT)، والتي يمكن أن تسبب تساقط الشعر.

وتضيف في حديثها لموقع إكسبريس، أنه علينا أن لا نختار أول شامبو وبلسم نجده في المتاجر، فالخيار الأرخص ليس دائما جيدا.

وغالبا ما تضاف مادة MIT إلى مستحضرات التجميل ومواد التنظيف المنزلية لمنع نمو البكتيريا والفيروسات والخمائر والعفن، ويُعتقد أن ما يصل إلى 10% من سكان المملكة المتحدة يعانون من الحساسية بسبب هذه المادة، بحسب "سبوتنيك".

تقول الدكتور لي: "غالبا ما توجد MIT في الشامبو والبلسم، ولكن نظرا لأن هذه المنتجات يتم شطفها، فإنها لا تلامس الجلد بشكل مباشر لفترة طويلة جدا، لذا فإن الحساسية الخطرة لفروة الرأس نادرة".

وتضيف: "مع ذلك، يمكن أن تسبب المنتجات المحتوية على MIT تهيج الأغشية المخاطية مثل العينين أو الأنف أو الفم".

توضح أنه تم الإبلاغ عن أن حساسية MIT تسبب التهابا حادا في جلد فروة الرأس والتهابا حادا في جلد الجفن والتهاب جلد الوجه والرقبة وأعلى الظهر".

وفي حالات الالتهاب الحاد، يظهر الجلد محمرا ومتورما وغالبا ما يكون متقرحا، ويمكن أن يشعر الشخص بالحرارة والحكة والحرقان.

وتشير إلى أن حساسية MIT هي نوع من التهاب الجلد المتهيج في فروة الرأس، والتي يمكن أن تؤدي إلى تساقط الشعر.

اقرأ الملصق واكتشف مكونات المنتج لمعرفة ما إذا كان الشامبو أو البلسم يحتوي على مادة MIT.

لا تنزعج من الكلمات الكبيرة على ظهر العبوة، قامت الدكتورة لي بتقسيم المكونات السيئة التي يجب توخي الحذر منها.

تقول إن المواد التي تشمل MIT، هي مجموعة من المواد الكيميائية، يمكن تصنيفها على أنها كما يلي:

ميثيل كلوروأيزوثيازولينون (MCI أو MCIT).

بنزيسوثيازولينون (BIT).

كلورو ميثيل أيزوثيازولينون (CMIT).

أوكتيل إيزوثيازولينون (OIT ، OI).

2-ميثيل -4-إيزوثيازولين -3 واحد.

5-كلورو-2-ميثيل-4-إيزوثيازولين -3 واحد.

ألجايسيدز

Amerstat 250.

يوكسيل K 100.

فنوسان IT 21.

جروتان TK2.

ميثيل كلورو أيزوثيازولينون.

ميرجال ك 7.

ميتاتين جي تي.

ميتكو سى سى 32 لتر.

في النهاية، فإن كل ما عليك فعله هو تجنب الشامبو والبلسم ومستحضرات التجميل الأخرى التي تحتوي على MIT. ابحث عن منتجات خالية من تلك هذه المادة.