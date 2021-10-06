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دراسة تؤكد أن الكافيين يكبح «باركنسون»

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أثبتت دراسة حديثة، أن الكافيين يخفف من فرص الإصابة بمرض باركنسون، فحسب موقع روسيا اليوم، أجرى علماء تحليلاً لمجموعة دراسات متخصصة بالمجال، هدفه معرفة حقيقة قدرة الكافيين على كبح مرض باركنسون.وقام الباحثون بمسح قواعد البيانات الإلكترونية، باستخدام مصطلحات تتعلق بمرض باركنسون والقهوة والمنتجات الغذائية المحتوية على الكافيين.

وكتب الباحثون في الخلاصة إن «الأفراد في المجموعة الصحية مع الاستهلاك المنتظم للكافيين لديهم مخاطر أقل بشكل ملحوظ

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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