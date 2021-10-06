زوكربيرغ يؤكد أن الاتهامات الموجهة لفيسبوك غير صحيحة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

نفى مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، الاتهامات التي وجهت إلى عملاق التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها "غير صحيحة".



وأكد زوكربيرغ، في مذكرة طويلة إلى موظفيه نشرها على صفحته في فيسبوك، أن عملاق التواصل الاجتماعي لا يروّج للحقد أو الانقسامات في المجتمعات، ولا يؤذي الأطفال أو يحتاج تالياً لجهة تنظّم عمله.

وشدد على أن الاتهامات الموجهة إلى الشركة بتغليب الربح المالي على السلامة هي "بكل بساطة غير صحيحة".

وأضاف أنّ "الحجّة القائلة بأنّنا نروّج عمداً لمحتوى يجعل الناس غاضبين بهدف تحقيق ربح مادّي هي أمر غير منطقي بتاتاً، نحن نجني المال من الإعلانات والمعلنون يبلغوننا باستمرار بأنهم لا يريدون أن تعرض إعلاناتهم بجانب أي محتوى ضارّ أو مثير للغضب".

وتابع "لا أعرف أيّ شركة تكنولوجية تعمل على بناء منتجات تجعل الناس غاضبين أو مكتئبين، كلّ الحوافز الأخلاقية والتجارية والمنتجات تشير إلى الاتجاه المعاكس".

وجاء موقف زاكربرغ في ختام جلسة عقدتها لجنة في مجلس الشيوخ الأمريكي واستجوبت خلالها موظفة سابقة في فيسبوك سرّبت وثائق داخلية للشركة واتّهمت عملاق التواصل الاجتماعي بأنّه يغذّي الانقسامات ويؤذي الأطفال ويحتاج بشكل عاجل إلى التنظيم.

وأدلت فرانسيس هوغن بشهادتها في مبنى الكابيتول هيل، بعدما سرّبت مجموعة من البحوث الداخلية إلى السلطات، وإلى صحيفة وول ستريت جورنال، تحذّر من أنّ فيسبوك قد يكون مضرّاً بالصحّة العقلية للمراهقين.

وتحدثت هوغن أمام أعضاء مجلس الشيوخ غداة مواجهة فيسبوك وتطبيقاته، واتساب وإنستقرام ومسنجر، عطلاً غير مسبوق استمر سبع ساعات تقريباً وأثّر على "مليارات المستخدمين"، وفقا لموقع "داون ديتيكتور" المتخصّص برصد أعطال الخدمات الرقمية.