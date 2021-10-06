عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التحدي.. بدء مهمة روسية لتصوير أول فيلم روائي في الفضاء

الأربعاء 6 أكتوبر 2021

الخليج 365

أقلع صاروخ "سويوز" الروسي، الثلاثاء، حاملا مخرجاً وممثلة روسيين لتصوير أول فيلم روائي طويل في الفضاء عبر التاريخ.



جاء ذلك وفق ما أظهرت مشاهد نقلتها مباشرة وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس".

وانطلقت المركبة من قاعدة بايكونور في كازاخستان، والتحمت بمحطة الفضاء الدولية في الساعة 12,12 بتوقيت جرينيتش.

وأمام المخرج كليم شيبينكو والممثلة يوليا بيريسيلد 12 يوماً لإنجاز فيلمهما الذي يحمل عنواناً موقتاً هو "التحدي".

ورغم أن السينما العالمية اهتمت كثيرا بتقديم أعمال تناولت عالم الفضاء، خاصة من ناحية الفانتازيا، إلا أن الفيلم الروسي سيكون الأول من نوعه الذي يتم فيه التصوير خارج الغلاف الجوي الأرضي.

ويتولى رائد الفضاء الروسى أنطون شكابليروف قيادة المركبة "سويوز" الفضائية، في حين ينتظر رائدا الفضاء الروسيين أوليج نوفيتسكي وبيتر دوبروف طاقم الفيلم في الفضاء، إذ يقومان بالتحضيرات الضرورية لتصوير الفيلم في المحطة.

الفيلم مشروع مشترك بين مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الحكومية الروسية والقناة الأولى للتلفزيون الروسي وستوديو "Yellow, Black and White" للإنتاج.

وصممت معدات خاصة لتصوير الفيلم في الفضاء لنصب الكاميرات ومعدات الممثلين.

تدور أحداث الفيلم حول طبيبة تقوم برحلة إنقاذ حياة رائد فضاء على متن المحطة الدولية.

وتؤدي الممثلة يوليا بيريسيلد (37 عاماً) دور الطبيبة بطلة العمل. والإخراج للروسي كليم شيبينكو.

ويتم تصوير أحداث الفيلم علي جزءين الأول على الأرض، والثاني عن المهمة في الفضاء.

ويسافر إلى الفضاء طاقم عمل محدود، هو المخرج ومدير التصوير والإضاءة، بينما تقوم بطلة الفيلم بالتمثيل وعمل الماكياج.

وخضع طاقم العمل لسلسلة من التدريبات داخل إحدى المنشآت الفضائية الروسية منذ مايو الماضي.