عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سكتة فيسبوك الكبرى تكشف المأساة.. إدمان رقمي

الأربعاء 6 أكتوبر 2021

الخليج 365

هرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم من فيسبوك وأنستقرام وواتساب وماسنجر إلى منصات أخرى لإشباع رقمي بعد العطل الكبير.



وسجلت فيسبوك وبناتها أطول فترة عطل في تاريخها على الإطلاق استمرت أكثر من 7 ساعات متواصلة، أربكت العاملين في تلك المنصات، فيما تأخرت إدارة فيسبوك عن التصريح علنا عن هذه المشاكل.

عطل فيسبوك

وأمام عطل في المنصات الأربعة الشهيرة عالميا والتي تضم مجتمعة أكثر من 4 مليارات مستخدم، هرب المستخدمون إلى تويتر ويوتيوب وجوجل وتيك توك، فيما تشير توقعات لدخول 59.6 مليون مستخدم جديد إلى توتير خلال ساعات تعطل فيسبوك.

وأبلغ ملايين المستخدمين حول العالم عن وجود أعطال في منصات أخرى، غير فيسبوك ومنصاتها التابعة، مثل يوتيوب وجوجل وتويتر وتيك توك، لكن الحقيقة أن ضغط الدخول إلى هذه المنصات هربا من فيسبوك أدى إلى بطء خدماتها.

حيث انتقل قرابة 4 مليارات مستخدم لأحد المنصات غير فيسبوك للتأكد من أن لا مشكلة في فيسبوك أو أي من منصاتها التابعة، فيما انتقل آخرون للبحث عن تواصل رقمي اجتماعي للمنصات الأخرى غير المعطلة والتي تشهد ضغطا.

كل ما سبق، يفتح باب السؤال حول الإدمان الرقمي الذي تحول إلى عادة للمستخدمين حول العالم، بقضاء عدة ساعات يوميا على عدة وسائل تواصل اجتماعي، بينما يؤدي تعطل أحدها إلى البحث عن قنوات أخرى.

إدمان رقمي

والإدمان الرقمي هو نوع من الإدمان يحدث بسبب الاستخدام المفرط وغير المنضبط للأجهزة الرقمية، مثل الهواتف وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة الذكية وأجهزة الألعاب والأجهزة اللوحية وما شابه. تماما مثل إدمان السجائر أو إدمان الكحول.

ويؤشر زيادة عدد مستخدم مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم، إلى زيادة علاقة المستخدمين بالتكنولوجيا، ما يجعل العالم الرقمي في الحياة اليومية أسهل ويجعل الناس سعداء، لكن الإدمان الرقمي يمكن أن يسبب أيضا التوتر والاكتئاب.

ونظرا لأن الأشخاص يقضون وقتا أطول على الأجهزة الرقمية، فإنهم يكرسون عن غير قصد وقتا أقل للعمل والأصدقاء والعائلة؛ بعد فترة، حتى لو ابتعدت عن هذه الأجهزة الرقمية لفترة قصيرة، يمكن أن تعاني من العديد من الأعراض النفسية والجسدية مثل الشعور بالملل والتوتر والتهيج.

وهو ما حصل أمس بعد تعطل المنصات الأربع، وتحول المستخدمون إلى المنصات الأخرى والتسبب في بطء في عملها بسبب الأعداد الكبيرة المتدفقة للاطلاع عليها أو البحث عن أدوات تسلية أخرى غير أنستقرام على سبيل المثال.

واستفاد منافسو فيسبوك من العطل. فانتقل تطبيق "تيليجرام" من المرتبة السادسة والخمسين للتطبيقات المجانية الأكثر تحميلا في الولايات المتحدة إلى المرتبة الخامسة في غضون يوم واحد بحسب شركة "سنسر تاور" المتخصصة.

وكتب تطبيق "سيجنال" للمراسلة أيضا أن "التسجيلات على تطبيق سيجنال شهدت ارتفاعا كبيرا". وشهدت خدمة تويتر تغريدات تهكمية فيما اشتكى آخرون بأنهم انقطعوا عن معارفهم أو توقف مصدر رزقهم أو أداة عملهم.