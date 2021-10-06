شكرا لقرائتكم خبر عن «أمن الطرق» في أبوعريش يقبض على مخالف يمني ومعه مبلغ يقارب 2.5 مليون ريال (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي، بأن القوة الخاصة لأمن الطرق بمحافظة أبو عريش، ضبطت مبلغ (2,450,000) ريال مجهولة المصدر، بحوزة مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، في العقد الرابع من العمر، وجرى تحريز المبلغ وإيقاف المتهم، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته لفرع النيابة العامة.

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