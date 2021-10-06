شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الأربعاء.. أمطار رعدية غزيرة وجريان للسيول في 5 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الأربعاء بمشيئة الله تعالى، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران (خرخير، شرورة).

كما يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول ومصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة. كما يتوقع تكون الضباب على السواحل الشرقية خلال الليل وساعات الصباح الباكر.