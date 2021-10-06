شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى يدعو نجلاء بودن إلى التعجيل بتشكيل الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا الرئيس التونسى قيس سعيد رئيسة الحكومة التونسية المكلفة، نجلاء بودن إلى التعجيل بتشكيل الحكومة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

واستقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء اليوم الثلاثاء بقصر قرطاج، نجلاء بودن رمضان، المكلفة بتشكيل الحكومة التونسية.

واطلع رئيس تونس على مدى التقدم الحاصل على مستوى تشكيل الحكومة الجديدة، وجدد التأكيد، في هذا الإطار، على ضرورة التسريع في ذلك بما يلبى آمال الشعب التونسي ويحقق تطلعاته.