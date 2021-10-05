شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيف استعادت «نيجيرية» بصرها بجهود مركز الملك سلمان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تكليلًا للجهود التي يبذلها مركز الملك سلمان للإغاثة في الأماكن الفقيرة والتي شملت عدة قرى بدولة نيجيريا، أبرز المصور الفوتوغرافي محمد الفالح، قصة امرأة نيجيرية تدعى “فريدة”، تمكنت من استعادة بصرها بفضل الله ثم جهود المركز.

وفي لقاء له على برنامج “المرصد” عبر قناة “الإخبارية”، قال إن “فريدة” لم تكن ترى ثم استعادت نظرها، عارضًا صورًا لها وأحد أفراد فريق المركز يضع يده أمام وجهها بمسافة لا تتجاوز سنتيمترات ولكنها لا ترى، ثم عرض صوراً أخرى لها بعد ذلك وهي تسير منفردة بعد جهود المركز في استعادة بصرها.

ويأتي ذلك ضمن الجهود الإنسانية للمملكة ممثلة بالمركز في معالجة المصابين بأمراض العيون في الدول المحتاجة، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية.