شكرا لقرائتكم خبر عن هل اقترب موعد التخلي عن الكمامة؟ الصحة تُجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة محمد عبدالعالي، على ضرورة الحصول على جرعتين لاستكمال عملية تحصين الفرد والمجتمع من وباء فيروس كورونا.

ورد “عبدالعالي” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الشارع السعودي، على قناة “السعودية”، على سؤال حول قرب استغناء من حصلوا على جرعتين عن بعض الإجراءات الاحترازية وعلى رأسها الكمامة في الأماكن العامة، أشار إلى أن الجائحة مستمرة ولم يخرج منها العالم لذلك استمرار بعض الإجراءات الوقائية، ومنها استمرار بقاء الكمامة أمر مهم، نظرًا لأن هناك أفرادًا في المجتمع لم يتلقوا اللقاح حتى الآن إضافة إلى وجود فئات مستثناة من أخذ اللقاح لذلك سلامة الأفراد والمجتمع مهمة.

وأضاف أنه كانت هناك دراسة تقول إن الجرعة من اللقاح لها مفعول ومناعة جيدة لكن بعد ظهور المتحورات وأبرزها دلتا الدراسات أكدت أنه لا يمكن الوصول إلى مستويات مناعة ممتازة إلا بتحقيق الجرعتين لكي تكون الحصانة كافية ومستكملة.