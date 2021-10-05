عمرها نصف قرن.. معرض الرياض للكتاب يحتضن مكتبة عراقية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

يحتضن معرض الرياض الدولي للكتاب المقام حالياً في واجهة الرياض، "مكتبة النهضة العربية" بتاريخها العريق الذي يمتد لما قبل 1956م في بغداد.



وقال المشرف على الجناح سعيد الواسطي إن الإقبال كبيرٌ جداً على محتوى الجناح، وعلى إصدارات المكتبة ومنها "الديوان الكامل للشاعر محمد مهدي الجواهري"، و"قل ولا تقل" لمصطفى جواد.

وأشار إلى أن من أكثر الكتب مبيعاً في الجناح "هل أنصفنا التاريخ؟" للدكتورة فائزة المهداوي، و"الفن القصصي والروائي في أدب موصى كريدي" للدكتور حسنين غازي لطيف، و"بلاد الرافدين دراسةٌ في تاريخ وحضارة العراق القديم" للدكتور صلاح الصالحي، و"ديوان الكرخي" للشاعر عبود الكرخي.