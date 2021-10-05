وزير الطاقة السعودي: مرضعتي مصرية نوبية من أسوان... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وتداولت وسائل الإعلام السعودية مقاطع فيديو للأمير عبدالعزيز بن سلمان، خلال تدشينه مشروع الربط الكهربائي بين بلاده ومصر، اليوم الثلاثاء، والتي شدد خلالها على قوة ومتانة العلاقات المصرية السعودية.

وذكر الوزير السعودية أن له ارتباطات كبيرة بإخوان وأخوات مصريين ومصريات عاش معهم، معترفا بأن له مرضعة مصرية نوبية من محافظة أسوان نوبية، مشيرا إلى أن في مزيجه الشخصي جزء من مصر.

ولفت وزير الطاقة السعودي في مزحته واعترافه برضاعته من مرضعة مصرية نوبية، إلى أغنية الفنان الإماراتي، حسين الجسمي، "بالبنط العريض"، التي طرحها العام الماضي باللهجة المصرية، ومن بين كلماتها "ضحكتك فيها كهرباء".

وشدد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، خلال كلمته بمناسبة توقيع مصر والسعودية بروتوكول البدء في مشروع "الربط الكهربائي" على أن "ربط الكهرباء بين البلدين سيعزز ويمكن بربط أكبر مناطق أكثر، وسيكون هذا الوريد الكهربائي رابطا فيما تسعى له المنظومة العربية لعمل جماعي مشترك يشعر به الجميع، وسيمكن السعودية للانتقال لآفاق أكبر للربط العالمي مع دول أخرى بأوروبا وغيرها".

وتابع مؤكدا أنه "جرى الانتقال من ظاهرة الوعود الكلامية لظاهرة النفاذ والتنفيذ لما يمكن أن يكون حقيقة في أشهر معدودة".

وشارك في حفل توقيع عقود ترسية مشروع الربط الكهربائى بين السعودية ومصر، اليوم الثلاثاء، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، الدكتور محمد شاكر المرقبي، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة نقل الكهرباء المصرية.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار السعودية الآن عبر سبوتنيك