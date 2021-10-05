شكرا لقرائتكم خبر عن البرهان يؤكد لسلطان عمان تضامن السودان مع جهود احتواء آثار إعصار شاهين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، تضامن السودان حكومة وشعبًا، مع الشعب العماني، ووقوفه مع سلطنة عمان في جهودها التي تبذلها لاحتواء آثار الإعصار "شاهين"، وتقليل الأضرار والخسائر التي خلّفها.

وأجرى رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، اتصالاً هاتفيًا مع السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، وذلك للاطمئنان على الأوضاع في أعقاب إعصار "شاهين" الذي ضرب السلطنة مؤخرًا.

وتقدم البرهان، خلال الاتصال الهاتفي، بخالص التعازي في ضحايا الإعصار، معربًا عن مواساته ومواساة الشعب السوداني لأسرهم.

كما جرى، خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات.