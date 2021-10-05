شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب تعلن تلقيح أكثر من 22.9 مليون شخص بالجرعة الأولى من لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الثلاثاء أن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس (كورونا) المستجد بلغ 22 مليونا و902 ألف و691 شخصا حتى اليوم.

وذكر بيان أصدرته وزارة الصحة المغربية أن 63 ألفا و654 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما تلقى 167 ألفا و300 شخص الجرعة الثانية من اللقاح خلال الفترة ذاتها ليبلغ إجمالي متلقي الجرعة الثانية من اللقاح 19 مليونا و594 ألفا و392 شخصا، فيما بلغ متلقو الجرعة الثالثة من اللقاح 23 ألفا و318 شخصا.