شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه هام من «توكلنا» بشأن الحاصلين على لقاح كورونا خارج المملكة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعاد حساب “تطبيق توكلنا- خدمة المستفدين”، تنبيه وزارة الداخلية بشأن اشتراط التحصين بجرعتين من اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة ابتداءً من الساعة الـ (6) صباحًا عند دخول عدد من الأماكن والأنشطة بدءًا من تاريخ 4 / 3 / 1443هـ الموافق 10 / 10 / 2021م .
وقال “توكلنا” عبر حسابه على موقع “تويتر” :” حفاظاً على سلامة المجتمع، ولأداء كافة الأنشطة والأعمال المختلفة.. يمكنك عبر تطبيق توكلنا استعراض حالتك الصحية والدخول إلى الأنشطة والمنشآت الحكومية والسفر بكل أمان ووقاية”.
فيما سأل أحد الأشخاص :” هل جرعة جانسين معتمدة؟”.
ليرد عليه بالقول :”اللقاحات المعتمدة في المملكة وهي الى الآن (جرعتين من لقاح فايزر-بايونتك، جرعتين من لقاح أوكسفورد-أسترازينيكا، جرعتين من لقاح موديرنا، جرعة واحدة من لقاح جانسين)”.
ووجه الشخص استفسارًا آخر قائلًا :” أنا أخذت لقاح جانسين في اليمن كيف يمكن أن يتم إعتمادها ولدي شهادة تثبت ذلك“.
فرد عليه تطبيق توكلنا :” مرحبا بك عزيزي : المواطن / المقيم في حال تم اخذ اللقاح من خارج المملكة يتم تسجيل اللقاح عبر الرابط (هنا) ، وفي حالةالزائر / خليجي يتم تسجيل اللقاح في بوابة مقيم عبر الرابط (هنا).
ويتم تسجيل اللقاح قبل الوصول 72 ساعة ، نتشرف بخدمتكم“.
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