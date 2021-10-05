شكرا لقرائتكم خبر عن هل دعم الكهرباء مشمول مع معاش الضمان؟ الموارد البشرية تُجيب والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت وزارة الموارد البشريَّةِ والتنميَة الاجتماعيَّة، موقفَ دعم الكهرباء من معاش الضمان، وذلك عبر ردها على تساؤلات أحد المواطنين.
وطرح أحد المواطنين تساؤلًا بأنه من مستفيدي الضمان الاجتماعي فكيف يستفيد من دعم الكهرباء ويرفق الكهرباء معه في الضمان الاجتماعي.
ورد عليه حساب الوزارة متمثلًا في حساب “العناية بالعملاء” ، قائلًا :” يتم صرف دعم الكهرباء لمستفيدين المعاش الضماني بمبلغ ميسر ومشمول مع معاش الضمان بناءا على عدد الاسرة ولا يشمل لمن هم تحت صفة العجز المؤقت ، للمزيد من المعلومات حول مخصصات الضمان الاجتماعي ومبلغ الاستحقاق”.
فرد عليه المواطن باستفتسار آخر قائلًا :” نعم معروف لكن كيف الطريقه و أقدم على دعم الكهرباء ل الضمان الاجتماعي”.
وتجاوب حساب “العناية بالعملاء” مع المواطن مرة اخرى ورد بالقول :” دعم الكهرباء مشمول مع معاش الضمان ويتم صرفه بمبلغ ميسر بناءاً على عدد الأسرة ولا يشمل لمن هم تحت صفة العجز المؤقت .. شاكرين لك”.
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