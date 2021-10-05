شكرا لقرائتكم خبر عن المرور يكشف مستجدات «حادث المدينة».. السائق في حالة «غير طبيعية» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت الإدارة العامة للمرور بالمدينة المنورة أن نتائج التحقيق وإجراءات الاستدلال الأولية والفحص الفني في الحادث المروري الذي تسببت فيه شاحنة المدينة المنورة بتاريخ 21/2/1443 ونتج عنه 4 وفيات و5 إصابات أثبتت أن بطاقة تشغيل الشاحنة كانت منتهية وكان السائق بحالة غير طبيعية.
وأضاف المرور، في تغريدة عبر “تويتر”، إنه تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه وإحالته إلى فرع النيابة العامة.
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