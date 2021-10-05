شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم «قلب التعليم النابض» في يوم المعلم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

رعى وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ اليوم احتفال وزارة التعليم باليوم العالمي للمعلّم، تحت شعار “المعلم قلب التعليم النابض”؛ وذلك تزامناً مع المناسبة العالمية التي توافق 5 أكتوبر من كل عام، وتقديراً لدور المعلمين والمعلمات في بناء الإنسان, وإخلاصهم في أداء رسالتهم التعليمية.

وشهد الحفل تكريم عدد من المعلمين والمعلمات المتميزين في إدارات التعليم المختلفة وتقديراً لجهودهم في إعداد وتطوير قدرات جيل المستقبل.

وقدمت المعلمة منال صالح السيف كلمة المعلمين والمعلمات, أكدت فيها أن التعليم في المملكة يحظى باهتمام القيادة الرشيدة -حفظها الله-، مشيرة إلى أن المعلمين والمعلمات هم قلب التعليم النابض بما يقدمونه من جهود في خدمة المجتمع وتنميته، وكذلك تعزيز قيم الوسطية والاعتدال، والاعتزاز بالانتماء للوطن والولاء لقيادته الرشيدة -أيدها الله-، وبناء الإنسان السعودي المنافس عالمياً.

وتضمن الحفل فيلماً مرئياً يبرز دور المعلم في بناء الأجيال، وصناعة قصص النجاح والتميز، وذلك بحضور معالي نائب وزير التعليم المكلف الدكتور سعد آل فهيد، وعدد من قيادات ومسؤولي الوزارة.