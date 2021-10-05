المغرب... انطلاق حملة للتطعيم بالجرعة الثالثة ضد كورونا

دبي - محمود عبدالرازق - وصرحت الوزارة أن الحملة التي انطلقت هذا الأسبوع، جاءت بناء على توصية من اللجنة العلمية الوطنية للتلقيح والتوصيات العلمية الدولية، بحسب "فرانس برس".

© AFP 2021 / Joel Saget

وتستهدف هذه الحملة الأفراد الذين حصلوا على الجرعة الثانية من اللقاح منذ 6 أشهر على الأقل، وهم المسنون والمصابون بأمراض مزمنة والعاملون في الصفوف الأمامية لمواجهة جائحة كورونا من الطواقم الطبية ورجال الأمن والمدرسين.

وقال السبعيني محمد وهو يغادر مركز التلقيح بمدينة سلا المجاورة للعاصمة الرباط، اليوم الثلاثاء، إنه جاء للحصول على الجرعة الثالثة، بعد أن سمع عن الأمر في الإذاعة حتى يحمي نفسه من كورونا.

وتراهن السلطات المغربية على لقاح "سينوفارم" الصيني ولقاحي "أسترازينكا" و"فايزر" في حملة اختيارية للتلقيح انطلقت في كانون الثاني/ يناير.

وتهدف الحملة لتحقيق المناعة الجماعية لنحو 80% من سكان المملكة البالغ عددهم نحو 36 مليونا. وتلقى أكثر من 19 مليون شخص حتى الآن جرعتي اللقاح، وفق آخر حصيلة رسمية.

** تابع المزيد من أخبار وزارة الصحة المغربية على سبوتنيك