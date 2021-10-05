ملك الأردن يعزي سلطان عمان في ضحايا الإعصار

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الأردنية (بترا) أن الملك أكد خلال الاتصال، على وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء في السلطنة التي تعرضت للعاصفة المدارية "شاهين".

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وعبر ملك الأردن عن دعم بلاده للسلطنة في جهودها المبذولة لمواجهة تداعيات العاصفة التي أدت لوقوع ضحايا ومصابين.

وأعرب الملك عبدالله عن تعازيه ومواساته لسلطان عمان هيثم بن طارق ولأسر الضحايا ولشعب عُمان. كما عبر عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

وأعلنت هيئة الطيران المدني في سلطنة عمان، في وقت سابق يوم أمس، انتهاء التأثيرات المباشرة للعاصفة المدارية "شاهين". وقال عبد الله بن راشد الخضوري رئيس قسم التخطيط وتطوير الأرصاد في الهيئة، إن انتهاء التأثيرات جاء عقب ضعف العاصفة وتحولها إلى منخفض مداري.

وأوضح الخضوري أن هذا المنخفض متمركز حاليا في جنوب الظاهرة، ويدخل المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي، مشددا على أن إصدار بيان انتهاء التأثيرات المباشرة للعاصفة لا يعني عدم هطول أمطار على شمال السلطنة.

وكانت السلطات العمانية أعلنت تسجيل 7 حالات وفاة جديدة جراء الإعصار "شاهين"، لترتفع بذلك حصيلة الضحايا إلى 12، فيما أعلنت العثور على جثة مواطن بعدما فُقد في وادي السليل في ولاية الرستاق في محافظة جنوب الباطنة.

ووجّه سلطان البلاد هيثم بن طارق، في وقت سابق، بتشكيل لجنة وزارية لتقييم الأضرار التي تعرضت لها منازل وممتلكات المواطنين في المحافظات التي تأثرت مباشرة بمركز الإعصار "شاهين" بهدف "توفير شتى أشكال الدعم والمساعدة اللازمين للتخفيف من حدة تلك التأثيرات عليهم في أسرع وقت ممكن".