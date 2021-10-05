شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق: إجراءات أمنية مكثفة لمنع التدخل بالعملية الانتخابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، اتخاذ الحكومة إجراءات أمنية مكثفة؛ لمنع محاولات التدخل بالعملية الانتخابية.

وقال الكاظمى - فى بيان أوردته قناة (السومرية) الإخبارية اليوم الثلاثاء - إنه تم توفير جميع المتطلبات للمفوضية وقيادة العمليات المشتركة من أجل القيام بمهامهم فى إجراء انتخابات سليمة ونزيهة.

ودعا جميع المواطنين للمشاركة الواسعة بالانتخابات، مشيدًا بموقف المرجعية العليا وجميع الجهات الوطنية والدولية التى دعت الناخبين إلى المشاركة، كما دعا جميع الجهات السياسية إلى الالتزام بمنافسة مهنية وفق القوانين، مؤكدًا الوقوف بقوة أمام أية محاولة تأثير على أصوات الناخبين.

وأكد الكاظمى أنه لا خيار لبناء عراق مستقر ومزدهر إلا عن طريق صناديق الاقتراع، موجهًا الوزراء بالاستمرار فى العمل بالوتيرة نفسها وللحظة الأخيرة لتقديم الخدمة للمواطنين.