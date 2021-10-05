شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يعزى وزير الخارجية العمانى فى ضحايا إعصار شاهين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً مع السيد بدر البوسعيدى وزير خارجية سلطنة عمان، لتقديم العزاء فى ضحايا إعصار شاهين الذى خلف خسائر واسعة وللتضامن مع عُمان فى مواجهة هذه النازلة الطبيعية.

وأوضح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة العربية أن أبوالغيط أعرب خلال الاتصال عن خالص مواساته، وتضامنه مع السلطنة فى مواجهة هذه الكارثة، مؤكداً ثقته فى قدرة الحكومة العمانية على التعامل مع الموقف بكل كفاءة، وبما يخفف من وقع الأضرار على مواطنى سلطنة عُمان.