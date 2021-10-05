شكرا لقرائتكم خبر عن «الحرس الوطني» يدعو المتقدمين على وظائف التشغيل والصيانة للكشف الطبي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

دعت وزارة الحرس الوطني المتقدمين على وظائف بند التشغيل والصيانة، والمعلن عنها بتاريخ 24/ 11 / 1442هـ لاستكمال إجراءات الكشف الطبي.

وقالت الوزارة، عبر حسابها في “تويتر”، إنه تسهيلًا على المرشحين سيتاح إجراء الكشف الطبي في إحدى مستشفيات الحرس الوطني في المدن التالية (الرياض – جدة – الدمام) عن طريق تواصلهم لاختيار المدينة المراد الكشف فيها على الرقم (0112525300) تحويلة (23415) – (23379) أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]) وذلك خلال (3) أيام عمل من تاريخ هذا الإعلان.

وأشارت وزارة الحرس الوطني، إلى أنه يمكن معرفة النتائج النهائية من خلال هذا الرابط (اضغط هنا)